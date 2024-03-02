В Ростове насмерть сбили девушку на «зебре»

Смертельная авария произошла в Ростове вчера, 1 марта, вечером.

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 21.25. 33-летний водитель на Volkswagen Polo ехал по улице Фурмановской со стороны улицы Раздорской. По предварительным данным, в районе дома № 131/1 по улице Фурмановской он наехал на 25-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девушка скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщает региональная Госавтоинспекция.

Ранее мы рассказывали, что на трассе в Ростовской области водитель большегруза сбил двух пешеходов, один из которых погиб.

Фото из архива «Таганрогской правды»