На трассе в Ростовской области большегруз сбил двух пешеходов

Вчера, 17 февраля, на трассе в Ростовской области водитель большегруза сбил двух пешеходов, один из которых погиб. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Происшествие случилось в первом часу ночи на 293 км автодороги Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» в Белокалитвенском районе. По предварительной информации, 59-летний водитель грузовика «Volvo» пытался избежать трагедии, но не смог. Он резко свернул влево, врезавшись в стоящий на проезжей части автомобиль «Hyundai Accent». После чего по инерции продолжил движение вперед и сбил двух пешеходов 40 и 37 лет.

В результате ДТП один из пешеходов скончался на месте происшествия, второй с травмами был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области