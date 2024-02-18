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На трассе в Ростовской области большегруз сбил двух пешеходов

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Вчера, 17 февраля, на трассе в Ростовской области водитель большегруза сбил двух пешеходов, один из которых погиб. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Происшествие случилось в первом часу ночи на 293 км автодороги Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» в Белокалитвенском районе. По предварительной информации, 59-летний водитель грузовика «Volvo» пытался избежать трагедии, но не смог. Он резко свернул влево, врезавшись в стоящий на проезжей части автомобиль «Hyundai Accent». После чего по инерции продолжил движение вперед и сбил двух пешеходов 40 и 37 лет.

В результате ДТП один из пешеходов скончался на месте происшествия, второй  с травмами был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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