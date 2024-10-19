В Ростове загорелся цех по производству металлопластиковых окон

Крупный пожар тушат в Ростове 19 октября. В промзоне Западного микрорайона горит цех по производству металлопластиковых окон.

Пожар в цехе, расположенном по улице Краснодарской, 25, начался в 13.37 — загорелась кровля на площади 200 кв. метров. На место выехали пожарные расчеты.

«Возгорание кровли тушат 20 сотрудников МЧС, привлечено 4 единицы техники», — сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Информации о пострадавших нет. Причина пожара уточняется.

В 14.20 пожар был локализован, идет его ликвидация — проводится проливка и разбор конструкций.

UPD: в 14.35 ликвидировано открытое горение.

Фото: Telegram-канал «Тютина»