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В Ростове загорелся цех по производству металлопластиковых окон

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Крупный пожар тушат в Ростове 19 октября. В промзоне Западного микрорайона горит цех по производству металлопластиковых окон.

Новости Ростовской области

Пожар в цехе, расположенном по улице Краснодарской, 25, начался в 13.37 — загорелась кровля на площади 200 кв. метров. На место выехали пожарные расчеты.

«Возгорание кровли тушат 20 сотрудников МЧС, привлечено 4 единицы техники», — сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Информации о пострадавших нет. Причина пожара уточняется.

В 14.20 пожар был локализован, идет его ликвидация — проводится проливка и разбор конструкций.

UPD: в 14.35 ликвидировано открытое горение.

Фото: Telegram-канал «Тютина»

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МЧС пожар пожарные Ростов
Таганрогская правда
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