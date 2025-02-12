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В Ростовской области сторож помог задержать пьяного водителя бензовоза

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11 февраля в Ростовской области на одной из автостоянок трассы М-4 «Дон» задержали пьяного водителя бензовоза. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Сообщение о нарушителе поступило в полицию в первом часу ночи от сторожа автостоянки, расположенной на 1003 км трассы. Мужчина сообщил об «опасном движении большегруза» по охраняемой территории. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС отстранили от управления 33-летнего жителя Краснодарского края.

«В связи с наличием признаков опьянения (запах алкоголя и нарушение речи) мужчине предложили пройти освидетельствование, от которого он отказался», — пишет источник.

Сейчас в отношении фигуранта составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Ранее мы рассказали, что на трассе М-4 «Дон» насмерть сбили инспектора ДПС.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда
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