В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

16 июня обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО №1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников уголовно-исправительной системы.

На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников, — сообщает пресс-служба учреждения.

Уточняется, что изолятор работает в штатном режиме, обстановка контролируемая.

РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник сообщает, что захватившие заложников вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками. По данным телеграм-канала BAZA, захватчиков шестеро, ранее они были осуждены по террористическим статьям. Осужденные выбили решетку в камере и ворвались в дежурную часть.

По предварительной информации, преступники, захватившие заложников в СИЗО, требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора, — пишет источник.

В сторону изолятора выдвинулся ОМОН. Территория СИЗО оцеплена, в центре Ростова на некоторых улицах перекрыто движение транспорта.

Движение ограничили по пр. Кировскому — от ул. Красноармейской до ул. Суворова; по ул. М. Горького — от пер. Университетского до пр. Кировского; по ул. Суворова — от пер. Университетского до пр. Кировского, — рассказали в администрации донской столицы.

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