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В Ростове из пассажирского автобуса на проезжую часть выпала женщина

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Госавтоинспекция Ростовской области разыскивает свидетелей дорожно-транспортного происшествия.

Новости Ростовской области

ДТП произошло 13 июня в 16.10 в Ростове-на-Дону, в районе дома 10/3 по ул. 50-летия РСМ. Во время движения из салона автобуса, следовавшего по маршруту № 18 (мкр. Суворовский — пл. К. Маркса), из-за самовольного открывания двери на проезжую часть выпала 48-летняя женщина. Автобусом «Лиаз 529265» управлял 48-летний водитель.

В результате падения пассажирка автобуса серьезно пострадала, находится в медучреждении.

Госавтоинспекция Ростова-на-Дону просит граждан оказать содействие в установлении всех обстоятельств указанного ДТП. Если вы стали очевидцем, позвоните по телефону: 8 (863) 249-42-77, или обратитесь по адресу: Ростов-на-Дону, пер. Изыскательский, 4/9, говорится в сообщении донской полиции.

Ранее мы сообщали, что в Ростове после падения из автобуса скончалась 10-летняя девочка. Этим делом занимается Следственный комитет России.

Фото: Госавтоинспекция по РО

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ДТП Ростовская область происшествие Ростов
Таганрогская правда
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