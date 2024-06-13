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Глава Следкома РФ взял на контроль расследование уголовного дела о гибели ребенка в Ростовской области

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В мае 2024 года в Ростове 10-летняя девочка выпала на ходу из автобуса, ударилась головой и впоследствии скончалась.

Новости Ростовской области

В информационный центр СК России поступило обращение об оказании в Ростове-на-Дону транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В мае текущего года 10-летняя девочка выпала на проезжую часть из внезапно открывшихся дверей автобуса, осуществлявшего перевозку пассажиров на Буденновском проспекте. В результате пострадавшая получила травмы головы, от которых спустя непродолжительное время скончалась, — сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Ранее инцидент освещался в СМИ. В СУ СК России по Ростовской области расследуется уголовное дело по факту травмирования и гибели ребенка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ростовской области Аслана Хуаде доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов, — уточняется в сообщении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото СК РФ

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Таганрогская правда
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