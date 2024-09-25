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В Ростове буксир врезался в стенку веранды ресторана на набережной

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Вечером 24 сентября в Ростове на центральной набережной буксир врезался в стенку летней веранды ресторана. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Новости Ростовской области

«В акватории реки Дон в районе центральной набережной города Ростов-на-Дону произошел навал буксира на стенку летней веранды ресторана. В результате повреждения получила деревянная обшивка стенки летней веранды ресторана», — пишет источник.

Уточняется, что у буксира повреждено лакокрасочное покрытие кормовой части правого борта. Во время происшествия никто не пострадал. Сейчас проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что на реке Дон моторная лодка врезалась в трос земснаряда.

Фото zmsut.sledcom.ru

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набережная Ростова новости происшествия река Дон Ростовская область
Таганрогская правда
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