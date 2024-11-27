В Ростове 85-летняя пассажирка выпала из автобуса

26 ноября в Ростове 85-летняя женщина получила травмы, когда выпала из автобуса. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, происшествие случилось в 11.20. 37-летний водитель автобуса «МАЗ», в котором находилось около 10 пассажиров, двигался по маршруту № 83 «Темерник – Центральный рынок».» По предварительной информации, на улице Нагибина в районе дома № 49 при начале движения с остановочного комплекса водитель допустил падение пассажира.

В результате ДТП 85-летняя женщина была доставлена в больницу. По данному факту следственным отделом по Ворошиловскому району г. Ростова-на-Дону СУ СК РФ по Ростовской области организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Фото Госавтоинспекции РО