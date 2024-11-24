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В Таганроге во время серьезной аварии пострадал  водитель иномарки

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24 ноября в Таганроге водитель иномарки был доставлен в больницу после того, как врезался в дерево. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Новости Таганрога

Авария случилась в 2.50 ночи на улице Транспортной в районе дома № 65 А. По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля Changan CS55Plus не справился с управлением. Он наехал на металлический отбойник, а после этого врезался в дерево.

В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге более двух часов тушили пожар на улице Александровской.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда
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