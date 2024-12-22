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В Ростове 84-летний пенсионер поджег  в здании банка фейерверк

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20 декабря в Ростове полицейские задержали 84-летнего мужчину, который действуя по инструкции мошенников, поджег фейерверк в офисе банка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Новости Ростовской области

Сейчас в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ – хулиганство. Как сообщили в ведомстве несколько аналогичных происшествий было зафиксировано в разных регионах страны. Кроме офисов финансово-кредитных организаций, совершены нападения на помещения правоохранительных органов и служебные автомобили.

«Указанные действия могут квалифицироваться как террористические акты. Уголовным кодексом за данные виды преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — прокомментировали происходящее в ГУ МВД по Ростовской области.

И посоветовали в случае поступления предложений о совершении поджогов и других нападений сразу же сообщать об этом в правоохранительные органы.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области полиция задержала мужчину, стрелявшего в собаку из арбалета.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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