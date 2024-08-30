В Ростове 8-летний ребенок провалился в яму с кипятком

В Ростове следователи начали процессуальную проверку после того, как 8-летний мальчик получил ожоги, провалившись в яму с горячей водой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Происшествие случилось 27 августа вблизи многоэтажки на улице Передовой. По предварительной информации, малыш упал в грунтовую яму, наполненную горячей водой, образовавшуюся в результате прорыва трубы с горячим водоснабжением. С ожогами конечностей 1-2 степени он был госпитализирован в медицинское учреждение.

«Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — пишет источник.

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Фото rostov.sledcom.ru