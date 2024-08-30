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Донской СК проводит проверку из-за госпитализации воспитанников детсада

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В Ростовской области следователи проводят проверку после госпитализации с симптомами инфекции воспитанников одного из детских садов Волгодонска. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.  

Новости Ростовской области

Ранее глава городской администрации Волгодонска Юрий Мариненко написал в своем телеграм-канале, что в детском саду «Кораблик» у воспитанников выявлены случаи вирусных инфекционных заболеваний. Поэтому деятельность учреждения приостановлена для проведения профилактических мероприятий с привлечением профессиональной организации, специалисты которой продезинфицирует все помещения детского сада с помощью спецсредств, разрешенных для применения в дошкольных учреждениях.

«Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в региональном Следкоме.

Ход проверки взят на контроль областной прокуратурой.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области сбежавшего из дома подростка обнаружили в поезде.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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