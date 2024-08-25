В реку Дон выпустили более 200 тысяч мальков осетра

В Ростовской области 204 тысячи штук молоди осетра выпустили в реку Дон ниже Цимлянского гидроузла, чтобы возместить ущерб от дноуглубительных работ. Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт».

Выпуск молоди проводился по заказу по заказу Азово-Черноморского бассейнового филиала. Расходы на мероприятия по выращиванию и выпуску рыбы составили более 7,5 млн руб.

Как сообщили на предприятии, выпуск был организован в рамках компенсационных мероприятий, чтобы возместить ущерб водным биоресурсам, связанным с проведением ремонтных дноуглубительных работ на Азово-Донском морском канале, Таганрогском подходном канале и подходах к гидротехническим сооружениям морского порта Таганрог.

«В этом году это первый выпуск молоди рыб, организованный Азово-Черноморским бассейновым филиалом»,- пишет источник.

Ранее мы рассказали, что ТАГМЕТ пятый год подряд увеличивает популяцию русского осетра на Дону.

Фото rosmorport.ru