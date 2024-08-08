Более 28 тысяч маленьких рыбок особо ценной краснокнижной породы выпущены на прошедших выходных в бассейн реки Дон благодаря продолжающемуся пятый год подряд экопроекту ТАГМЕТа.

Таким образом, общее количество мальков, выращенных при участии таганрогских металлургов за прошлые четыре года, вместе с десантом этого сезона превышает цифру в 140 тысяч штук! Очередным, ставшим уже традиционным летним мероприятием, металлурги Таганрога подтверждают включенность большой промышленности в сохранение экобаланса региона.

Поднявшись по общему сбору в три часа ночи, команда металлургов во главе со специалистами-экологами ТАГМЕТа выехала в Семикаракорский район Ростовской области. Здесь расположен Донской рыбоводный осетровый завод ФГБУ «Главрыбвод», работающий в регионе два десятка лет. Это не просто рыбзавод, а особое предприятие, специализирующееся на восстановлении и воспроизводстве ценных и исчезающих видов рыбы, таких как белуга, русский осетр, севрюга и стерлядь.

Его специалисты выращивают и ежегодно выпускают в реку Дон несколько миллионов молоди осетровых, полученной от собственного ремонтно-маточного стада. Технология отработана: осетр подрастает в специальных питомниках-маточниках.

Выпуск мальков – дело захватывающее, особенно для глаз юных экологов – студенток биологического факультета МГУ – Татьяны и Натальи Орловых, которые наравне со старшими коллегами ТАГМЕТа, принимают участие в «осетровом» проекте в этом году. Студентки активно знакомятся с природоохранной деятельностью ТАГМЕТа, имея уникальную возможность наблюдать, как большое и сложное металлургическое предприятие заботится о водных ресурсах, как и что делает для использования воды в действующем на ТАГМЕТе производственном оборотном цикле водоснабжения. Девушки не только изучают процесс со стороны, но и участвуют в нем.

В специальных автоконтейнерах весь осетровый десант рано утром вывезен в устье Дона. Открылась захлопка и по наклонному желобу первые «хвостики», ещё недавно ограниченные питомниками-маточниками, отправляются в безграничную новую среду обитания. По химсоставу эта вода приближена к той, в которой они родились и подрастали: об этом позаботились специалисты «Главрыбвода». Перепад температуры воды в «яслях» и реке не должен превышать всего нескольких градусов. К моменту выпуска маленькие осетры, появившиеся на свет в мае и подраставшие в питомнике завода, достигают веса примерно в 2,5 грамма. Перед выпуском их специально не кормят, чтобы они быстрее начали поиск пищи и адаптировались к новым условиям обитания. Ведь им предстоит выживать, подрастать, нагуливать вес и размножаться!

Анастасия Нестеренко, инженер по охране окружающей среды службы экологии ТАГМЕТа:

«Акция ТАГМЕТа проводится в рамках экологической политики ТМК. Ее поддерживает территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Программа рассчитана на восемь лет, в ее основе учтен жизненный цикл развития осетра, а также благоприятные условия для его выпуска и адаптация в естественной среде обитания. Выпуск мальков осетра – не только личная инициатива именно металлургического предприятия, каковым и является ТАГМЕТ, но еще и дело глобальное, уверены и специалисты по воспроизводству водных ресурсов».

Юрий Лыскин, заместитель начальника учреждения — начальник Азово-Донского филиала ФГБУ «Главрыбвод»:

«К следующему году вес осетра увеличится в 50 раз и достигнет порядка 100-150 грамм. Акция важна для экологического баланса бассейна Азовского моря, и замечательно, что она стала постоянной составляющей природоохранной политики ТАГМЕТа. Из реки мальки пройдут долгий и сложный путь, прежде чем попасть в воды Азовского моря, где в течение шести-семи лет будут набирать вес, а потом вернутся сюда же в низовья Дона на нерест. Компенсационные выпуски важны для восполнения биоресурсов Азовского моря и реки Дон, поскольку особо ценные виды рыб оказались на грани исчезновения. Благодаря этому выпуску мы способствуем сохранению популяции русского осетра».

Сергей Билан, управляющий директор ТАГМЕТа

«ТАГМЕТ систематизирует работу в сфере устойчивого развития в рамках общей ESG-политики ТМК. Предприятие реализует целый комплекс мероприятий, направленных на улучшение экологии региона и защиту окружающей среды. Это и модернизация основного сталеплавильного и трубопрокатного оборудования, и повышение эффективности систем газоочистки и водоподготовки, и внедрение замкнутой системы оборотного водоснабжения, в результате которого вся техническая вода очищается и возвращается в производство. Мы популяризируем свою деятельность в сфере охраны природы на всех возможных уровнях, участвуя в областных экослетах, поддерживая экообразование и экотуризм».

Кстати, усилия ТАГМЕТа в природоохранной деятельности ежегодно получают признание на федеральном и региональном уровнях. Предприятие регулярно становится победителем Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России» в номинациях «За экологическую ответственность» (2021г.), «Лучшее экологически ответственное предприятие в сфере черной металлургии» (2022г).

По итогам 2023 года ТАГМЕТ одержал победу за проект, направленный на обеспечение защиты и сохранения популяций рыб, обитающих в прибрежной зоне Таганрогского залива в номинации «Сохранение биоразнообразия и природных ландшафтов» Международной экологической премии «ЭкоМир-2023», а также стал победителем XXI отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение».

Фото предоставлено пресс-службой ТАГМЕТа