В реках Ростовской области спасли двух тонущих мужчин

7 августа в Ростовской области спасатели доставили на берег рыбака, который оказался в воде из-за сдувшейся резиновой лодки, сообщает пресс-служба регионального ДПЧС. А несколькими днями раньше был спасен мужчина, который пытался переплыть реку Дон.

Спасатели получили сообщение о том, что в районе хутора Первомайский Пролетарского района на реке Маныч терпит бедствие мужчина. Прибыв на место они обнаружили рыбака в воде. Как оказалось, его лодка была повреждена. Молодого жителя города Пролетарска взяли на борт спасательного катера и доставили на берег вместе с лодкой. От медицинской помощи рыбак отказался.

Еще одного мужчину спасли днем 4 августа. В районе Ворошиловского моста в Ростове он намеревался переплыть Дон. На середине реки пловца подхватило течение, он стал тонуть. Прибывшие спасатели доставили его на берег.

Ранее мы рассказали, что 55-летняя женщина утонула в Ростовской области.

Фото ДПЧС РО