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55-летняя женщина утонула в Ростовской области

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55-летняя жительница Ростовской области решила искупаться после употребления алкогольных напитков и погибла.

Новости Ростовской области

Трагедия произошла на берегу Дона в хуторе Калинин Октябрьского района 5 августа.

Две подруги отдыхали у реки, употребляя горячительные напитки. Одна из женщин отправилась купаться и скрылась под водой. Заметив, что она долго не возвращается, вторая из отдыхавших сообщила о происшествии спасателям.

«На следующей день сотрудники ГУ МЧС по Ростовской области достали тело 55-летней жительницы Новошахтинска из воды», — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в середине июля 45-летняя женщина утонула в Таганроге в районе Богудонии. Всего за купальный сезон 2024 года в донских водоемах погибли 40 человек.

Спасатели в очередной раз призывают жителей и гостей Ростовской области соблюдать правила безопасности на воде.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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