В районах Ростовской области построят 10 модульных гостиниц

В Ростовской области в нынешнем году собираются построить 10 быстровозводимых модульных гостиниц. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев.
Он уточнил, что номерной фонд создадут в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Модульные гостиницы появятся в Неклиновском, Белокалитвинском, Семикаракорском, Цимлянском районах.
Программа предполагает также разработку новых туристических маршрутов и обустройство пляжей. А приоритетом региона становится популяризация автотуризма.
Всего на Дону сейчас разработано более сотни разнообразных турмаршрутов. Для комфортного отдыха в регионе работает более 600 гостиниц и отелей. А также около двух тысяч ресторанов и кафе.
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