Главная » Новости Ростовской области

В районах Ростовской области построят 10 модульных гостиниц

На чтение 1 мин Просмотров 48 Опубликовано

В Ростовской области в нынешнем году собираются построить 10 быстровозводимых модульных гостиниц. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев.

Новости Ростовской области

Он уточнил, что номерной фонд создадут в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».  Модульные гостиницы появятся в Неклиновском, Белокалитвинском, Семикаракорском, Цимлянском районах.

Программа предполагает также разработку новых туристических маршрутов и обустройство пляжей. А приоритетом региона становится популяризация автотуризма.

Всего на Дону сейчас разработано более сотни разнообразных турмаршрутов. Для комфортного отдыха в регионе работает более 600 гостиниц и отелей. А также около двух тысяч ресторанов и кафе.

Иллюстрация скрин видео t.me/golubev

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#новости #Ростовская область #туризм
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика