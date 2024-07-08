В правительстве региона ситуацию с энергоснабжением Ростовской области назвали экстремальной

Из-за аварийных отключений и плановых ремонтов из энергосистемы Дона выбыло около 1 тысячи мегаватт.

Меры по стабилизации ситуации с энергообеспечением Ростовской области обсуждались 8 июля на совещании у губернатора Василия Голубева.

Заместитель донского Минпромэнерго Владимир Клименко доложил, что из-за аварийного отключения блока на Новочеркасской ГРЭС, планового ремонта одного из блоков Ростовской АЭС, аварийных ремонтов блоков Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2 из энергосистемы региона выбыло около 1 тысячи мегаватт. Ситуация в энергоснабжении Ростовской области экстремальная.

«Объём потребления ресурса приближается к предельному. Поэтому на уровне федеральных структур, отвечающих за функционирование энергосистемы донского региона, приняты решения о временных ограничениях подачи электроэнергии для предприятий и граждан», — отмечается в сообщении на портале Правительства Ростовской области.

Для нормализации ситуации с энергоснабжением принят ряд мер. Прекращены все плановые ремонты на генерирующем оборудовании. Выполнены работы по запитке отдельных районов Ростовской энергосистемы от смежных территорий, в частности, от ЛНР и Волгоградской области.

«Однако в Волгоградской энергосистеме из-за жары произошло отключение линии 220 киловольт, которое усугубило ситуацию», — доложил первый заместитель директора филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Ростовское РДУ — главный диспетчер Александр Малюков.

В экстремальных условиях сейчас работают энергосистемы всего юга России.

Что касается 8 июля, то до конца суток должны быть завершены работы на Новочеркасской ГРЭС — это частично компенсирует выбывшие мощности. Кроме того, планируется завершить работы по восстановлению электроснабжения в Таганроге и Неклиновском районе.

Чтобы впредь не допускать таких ситуаций, Минпромэнерго региона подготовил предложения по строительству магистральных объектов электросетей. В первую очередь, речь идет о модернизации подстанции 500 киловольт «Ростовская» — с добавлением трансформаторной группы.

Василий Голубев поручил министерству совместно с системным оператором сопровождать проект.

«И в Волгоградской, и в Ростовской областях, и в Краснодарском крае — аномально жаркая погода. Это очевидно влияет на ситуацию. Нам надо все эти нюансы учитывать. И те риски, которые возникли из-за погодных условий, нужно минимизировать», — отметил губернатор.

Фото: donland.ru