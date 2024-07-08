В Таганроге отменили график временного отключения электроэнергии

Об этом вечером 8 июля сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.
«По данным диспетчерской службы ЮЗЭС на 18.30, временное отключение потребления электроэнергии в Таганроге завершено. В настоящее время остаются точечные отключения. Ведем прием заявок потребителей для передачи их в работу», — рассказал глава администрации.
По-прежнему без электричества остаются потребители, проживающие в ДНТ, СНТ и районе Мариупольского шоссе.
«Еще раз отмечу, что работы будут проводиться до выполнения последней заявки», — заверил Андрей Фатеев.
Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал 8 июля, что ситуация с энергоснабжением из-за перегрузок на сетях в Таганроге и Неклиновском районе самая сложная.
Фото из архива «Таганрогской правды»