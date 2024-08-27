Главная » #СВО

В первом полугодии 2024 количество фейков о СВО в информационном пространстве Ростовской области снижалось

На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Такая же тенденция наблюдалась и в целом по стране, вплоть до 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы» Владимир Табак на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации данных о количестве фейков в 2024 году и опыту работы фактчекеров в России.

#СВО

По словам Владимира Табака, с января по март средняя доля просмотров фейковых новостей в политической сфере и сфере СВО составляла 69%. С мая по июль показатель снизился до 38%, а в июле упал до 35%. 

«Снижение количества фейков также обусловлено усталостью от повестки. На это указывают и социологические данные: пользователи отметили, что стали реже встречать дезинформацию в интернете, в том числе по теме спецоперации», – подчеркнул Владимир Табак.

Стоит отметить, что в августе на фоне атаки ВСУ на Курскую область охват фейковых новостей резко подскочил до 81%. 

Что касается донского региона, то здесь одними из самых популярных фейков были вбросы о работе предприятий. Например, о Ростовской АЭС. Так в июле ЦИПсО противника распространяли информацию об аварии на атомном объекте.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

СВО спецоперация фейки
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru