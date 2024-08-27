В первом полугодии 2024 количество фейков о СВО в информационном пространстве Ростовской области снижалось

Такая же тенденция наблюдалась и в целом по стране, вплоть до 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы» Владимир Табак на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации данных о количестве фейков в 2024 году и опыту работы фактчекеров в России.

По словам Владимира Табака, с января по март средняя доля просмотров фейковых новостей в политической сфере и сфере СВО составляла 69%. С мая по июль показатель снизился до 38%, а в июле упал до 35%.

«Снижение количества фейков также обусловлено усталостью от повестки. На это указывают и социологические данные: пользователи отметили, что стали реже встречать дезинформацию в интернете, в том числе по теме спецоперации», – подчеркнул Владимир Табак.

Стоит отметить, что в августе на фоне атаки ВСУ на Курскую область охват фейковых новостей резко подскочил до 81%.

Что касается донского региона, то здесь одними из самых популярных фейков были вбросы о работе предприятий. Например, о Ростовской АЭС. Так в июле ЦИПсО противника распространяли информацию об аварии на атомном объекте.