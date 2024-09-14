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В парке Таганрога ко Дню города установлена тематическая фотозона

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Сфотографироваться у фотозоны «Крепость», расположенной у входа в арт-пространство «Таганрогский трамвай», могут все желающие.

Город

Еще одна тематическая фотозона, состоящая из парусника и атрибутов морского промысла Таганрога представлена во Дворце молодежи.

Напомним, 14 и 15 сентября в парке культуры и отдыха имени М. Горького проходят праздничные программы, посвященные 326-й годовщине Таганрога. Массовые мероприятия на открытом воздухе – народные гуляния, концерты, акции – из-за действующих ограничений отменены.

14 и 15 сентября в арт-пространтсве «Таганрогский трамвай» и в Шахматном павильоне ребят ждут на творческих мастер-классах и игротеках. На центральной алее можно посмотреть планшетную выставку Таганрогского художественного музея «Городская летопись».

15 сентября в 11 часов на территории парка стартует эколого-исторический квест «Таганрог – город, в котором ты живешь» (с ограниченным числом участников). В 15 часов в Шахматном павильоне состоится программа «Цветочный своп».

В выходные парк работает с 6 до 22 часов. Для посетителей доступны три входа – центральный, со стороны улицы Социалистической, со стороны ГДК.

Фото: страница парка им. М. Горького Вконтакте

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День города парк Горького праздник Таганрог
Таганрогская правда
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