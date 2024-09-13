Афиша Таганрога: какие мероприятия пройдут в выходные к Дню города

14 и 15 сентября Таганрог продолжит праздновать свое 326-летие. Учитывая нынешнюю обстановку и действующие ограничения, мероприятия к Дню города проходят камерно, в учреждениях культуры. Но это не повод для грусти. Нас ждет насыщенная программа, которая будет интересная и детям, и взрослым.

Так, в Чеховской библиотеке можно посмотреть фильмы фестиваля уличного кино и встретиться с дуэтом авторской песни. Музыкальная программа состоится в Доме Чайковских. В парке им. М. Горького – традиционные мастер-классы для детворы. Настоящий праздник ждет театралов – 15 сентября открывается Международный театральный фестиваль «На родине А.П. Чехова».

Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой праздничный маршрут с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

14 сентября в 12 часов – трансляция из концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии. Сказки с оркестром. Памела Трэверс «Мэри Поппинс». Читает Нонна Гришаева. Музыкальное сопровождение – Академический симфонический оркестр Московской филармонии под руководством Алексея Рубина.

14 сентября в 16.30 – фестиваль уличного кино: семь лучших российских короткометражных игровых фильмов молодых российских режиссеров 2023 года. Вход свободный.

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

15 сентября в 15 часов – «В доме мечта живет», встреча с дуэтом авторской песни «Остановка «Новые дома» Александром Ким и Ольгой Скляровой. Вход свободный.

Дом Чайковских (ул. Греческая, 56 б)

15 сентября в 11 часов – программа «Музыкальные загадки Антоши Чехонте».

Парк КиО им. М. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 8 (8634) 61-32-76)

приглашает на мастер-классы, которые пройдут в арт-пространстве «Таганрогский трамвай» и Шахматном павильоне

В арт-пространстве «Таганрогский трамвай» 14 сентября с 11 до 12 часов состоится мастер-класс «Любимому городу», с 12 до 13 часов – игротека настольных игр. Эти же мероприятия в Шахматном павильоне будут проходить с 16 до 17 часов и с 17 до 18 часов.

15 сентября с 11 до 12 часов в арт-пространстве «Таганрогский трамвай» ребят ждут на мастер-классе «Красочное настроение», с 12 до 13 часов – на игротеке настольных игр. С 16 до 17 часов и с 17 до 18 часов мероприятия можно будет посетить в Шахматном павильоне.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

14 сентября в 12 часов — экскурсия по выставке «Спасенные шедевры. Русский музей – Таганрогу». В 14 часов – лекция «Голубь Пикассо в России» из цикла «Художники, которые потрясли мир». В 16 часов – экскурсия по экспозиции музея «Времен связующая нить».

15 сентября в 11 часов – мастер-класс «Если у Вас нету вазы…», роспись по стеклу для всей семьи. В 16 часов – лекция «Самый дорогой цвет. Синий». Авторский цикл «Из истории цвета».

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

Международный театральный фестиваль «На родине А. П. Чехова»:

15 сентября в – постановка «Каренины. Лабиринты памяти» театра им. А.П. Чехова (Таганрог).

16 сентября – театр «Школа драматического искусства» (Москва) представит спектакль «С вечера до полудня».

17 сентября – спектакль областного русского драмтеатра (Костанай, Казахстан) «Руки у нас холодные».

18 сентября – комедия рязанского областного театра драмы «Доходное место».

19 сентября можно будет посмотреть спектакль Омского государственного северного драматического театра им. М.А. Ульянова (г. Тара) «Кошмар».

20 сентября – «Хамелеон» – театра «Созвездие ЙОЛДЫЗЛЫК» из Казани.

21 сентября с «Безотцовщиной» по А.П. Чехову выступит Мичуринский драматический театр.

Закроют фестиваль 22 сентября гости из Севастополя. Драматический театр имени Б. Лавренева Черноморского флота РФ покажет чеховскую «Дуэль».

Начало всех фестивальных спектаклей в 18 часов.

В Молодёжном центре (ул. Петровская, 89, тел. 8 (8634) 38-33-61)

работает выставка акварели Елены Лезиной «Городские цветы».

14 сентября в 16 часов – интерактивное мероприятие «Таганрог по буквам».

15 сентября в 12 часов – мастер-класс «Ромашка».

Археологический музей-заповедник «Танаис» (тел. 8(86349)2-04-08)

14 сентября с 10 до 17 часов – праздник «День Танаиса». Ярмарка ремесел; «Пифийские игры», розыгрыш памятных призов, исторические практикумы и мастер-классы по древним ремеслам, фото в историческом костюме.

Городской дом культуры (ул. Петровская, 104-1, тел. 8 (8634) 38-34-48)

15 сентября в 16 часов – концертная программа «Огни любимого города». Участвуют творческие коллективы ГДК. Вход свободный.

Таганрогский музей-заповедник

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

14 сентября в 12 часов – публичная лекция старшего научного сотрудника Аллы Цымбал «Век золотой Екатерины», к 295-летию со дня рождения российской императрицы Екатерины Великой.

Фото Сергея Плишенко