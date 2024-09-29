В Октябрьском районе зафиксировано задымление проезжей части М-4 «Дон»

29 сентября нарушена видимость на 1011 км федеральной трассы М-4 «Дон» в Октябрьском районе Ростовской области.

Госавтоинспекция региона сообщает, что причиной сильного задымления проезжей части стал ландшафтный пожар.

«Участникам дорожного движения следует быть предельно внимательными и осторожными на данном участке автодороги в связи с сильными порывами ветра, местами до 15 м/с, и плохой видимостью из-за задымления», — предупредили в ГАИ.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и боковой интервал.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, природный пожар произошел в хуторе Аюта Октябрьского района. Здесь горит сухая трава на площади 1000 кв. метров.

«Угрозы населенным пунктам нет. На месте пожара задействованы 23 спасателя МЧС России, привлечено 7 единиц техники», — уточняет пресс-служба областного чрезвычайного ведомства.

Напомним, 15 сентября также из-за задымления трассы в результате ландшафтного пожара под Ростовом произошло смертельное ДТП. Столкнулись три автомобиля, погибла 53-летняя женщина.

Фото ГАИ по Ростовской области