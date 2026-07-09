В октябре в Таганроге планируют завершить благоустройство двух общественных пространств

Новые зоны для занятий спортом и отдыха появятся в переулке Смирновском и на улице Дачной.

В 2026 году в рамках губернаторской программы инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!» в Таганроге запланировано благоустройство нескольких городских территорий. О двух реализуемых проектах рассказала глава города Светлана Камбулова.

Так, в переулке Смирновском, 139, появится современная зона для спорта и отдыха: там установят воркаут-площадку, уличные тренажеры, детский игровой комплекс и качели. Контракты с подрядчиком уже заключены, в ближайшие дни начнется демонтаж устаревшего оборудования.

Напомним, обращение об обустройстве этой площадки поступило от жителя Таганрога на интерактивный прием, который 7 июля провел губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По улице Дачной, 88–90, также создадут полноценное общественное пространство. В планах — обустройство беговых дорожек, спортивных площадок, зоны для массовых мероприятий и игровых пространств для детей. Работы уже стартовали: сейчас территорию расчищают от мусора, после чего приступят к планировке участка.

Завершить все работы на объектах планируется в октябре 2026 года. Соблюдение графика и качество строительства находятся на личном контроле главы Таганрога.

«Спасибо каждому, кто участвовал в обсуждениях, предлагал идеи и голосовал за эти проекты. Ваша активность делает наш город комфортнее и современнее», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказывали о том, что в таганрогской роще «Дубки» завершили ремонт игровых элементов на детской площадке.

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