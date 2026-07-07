В таганрогской роще «Дубки» завершили ремонт игровых элементов на детской площадке

В роще «Дубки» завершился ремонт игрового оборудования. Теперь дети могут пользоваться площадкой с комфортом.

Об этом 7 июля рассказал заместитель главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егор Долматов.

«Важно отметить, что эта площадка не находится в оперативном управлении МКУ «Благоустройство». Однако оставить её без внимания было невозможно. Ремонтные работы провели за счёт внебюджетных источников», — уточнил Долматов.

Администрация Таганрога благодарит всех, кто участвовал в обновлении пространства, и призывает жителей бережно относиться к элементам площадки, чтобы они прослужили как можно дольше.

Ранее мы рассказывали о том, что в Таганроге устранили стихийную свалку после сообщения жителей о ней в соцсетях.

Фото: канал в МАХ Егора Долматова