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Юрий Слюсарь поручил обустроить детскую площадку по переулку Смирновскому в Таганроге до 1 октября

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Проект создания детской площадки в центре Таганрога стал победителем конкурса «Сделаем вместе».

Город

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел интерактивный прием граждан, в ходе которого дал поручения по решению проблем, озвученных жителями нескольких городов и районов региона. На прием поступило обращение и из Таганрога, информирует официальный портал донского правительства.

Так, житель приморского города попросил обустроить детскую площадку во дворе дома по переулку Смирновскому. В районе проживает около семи тысяч человек, а на трех имеющихся площадках оборудование изношено более чем на 80%. Проект стал победителем губернаторского конкурса инициативного бюджетирования «Сделаем вместе», жители собрали средства.

По данным министерства ЖКХ, завершить работы планируется до 1 октября 2026 года. Юрий Слюсарь поручил главе Таганрога Светлане Камбуловой и министру ЖКХ Антонине Пшеничной уложиться в этот срок.

«Замечательно, что жители проявили ответственность и внесли деньги. Но для нас важнее не величина суммы, а то, что люди относятся к этим объектам как к своим собственным. Ведь построить площадку — это только начало, а поддержание ее в надлежащем состоянии и чистоте — задача, которую, как я надеюсь, жители и муниципалитет будут решать сообща», — отметил губернатор.

Ранее мы сообщали о том, что в таганрогской роще «Дубки» завершили ремонт игровых элементов на детской площадке.

Фото: donland.ru

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благоустройство детские площадки ЖКХ новости прием граждан Сделаем вместе! Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

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