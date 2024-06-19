В охотхозяйстве Дона выпустили на волю 100 фазанов

В Ростовской области выпустили в естественную среду обитания еще 100 особей фазана, сообщает региональное Минприроды.

Птиц выпустили на волю на территории охотничьих угодий Азовской районной общественной организации «Общество охотников и рыболовов».

Реализация мероприятий по воспроизводству, поддержанию и увеличению численности объектов животного мира необходима для сохранения биоразнообразия региона, — пояснили в ведомстве.

Напомним, в прошлом году в естественную среду обитания в донском регионе было выпущено почти 15 тысяч животных и птиц.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области 7 лет колонии грозит двум местным жителям за 4 спиленных дерева.

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