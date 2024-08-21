Главная » #СВО

В Новошахтинске после взрыва ракеты ВСУ повреждения получили 15 частных домов

На чтение 1 мин Просмотров 61 Опубликовано

Взрывной волной от сбитой ракеты ВСУ в частных домовладениях Новошахтинска повреждены окна и двери. Пострадавших среди людей и серьезных разрушений нет.

#СВО

Напомним, в ночь на 21 августа на западе Ростовской области сбита вражеская ракета. Об этом утром в своем телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев. Упавшие обломки ракеты вызвали на пустыре возгорание сухой травы, которое оперативно потушено дежурно-спасательными службами.

«Из-за взрывной волны в нескольких частных домах Новошахтинска получили повреждения оконные и дверные проёмы. 21 августа в течение дня специалисты муниципалитета комиссионно определяли нанесенный ущерб, проводя подворовые обходы», — написал губернатор.

Глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко уточнил, что повреждения получили 15 частных домовладений.

«С собственниками домов проводится разъяснительная работа по сбору необходимых документов для предоставления выплат и оказания помощи в восстановлении поврежденного имущества», — пояснил глава администрации.

Изображение от freepik (для иллюстрации)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

сбита ракета СВО спецоперация
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru