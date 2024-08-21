В Новошахтинске после взрыва ракеты ВСУ повреждения получили 15 частных домов

Взрывной волной от сбитой ракеты ВСУ в частных домовладениях Новошахтинска повреждены окна и двери. Пострадавших среди людей и серьезных разрушений нет.

Напомним, в ночь на 21 августа на западе Ростовской области сбита вражеская ракета. Об этом утром в своем телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев. Упавшие обломки ракеты вызвали на пустыре возгорание сухой травы, которое оперативно потушено дежурно-спасательными службами.

«Из-за взрывной волны в нескольких частных домах Новошахтинска получили повреждения оконные и дверные проёмы. 21 августа в течение дня специалисты муниципалитета комиссионно определяли нанесенный ущерб, проводя подворовые обходы», — написал губернатор.

Глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко уточнил, что повреждения получили 15 частных домовладений.

«С собственниками домов проводится разъяснительная работа по сбору необходимых документов для предоставления выплат и оказания помощи в восстановлении поврежденного имущества», — пояснил глава администрации.

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