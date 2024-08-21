Ночью на западе Ростовской области сбита ракета ВСУ

Ночью 21 августа в небе над Ростовской областью была сбита ракета ВСУ, сообщает в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев.

«Около часа ночи силами ПВО на западе Ростовской области сбита ракета. По предварительным данным, в результате падения осколков жертв и разрушений нет», – написал он.

Ранее мы рассказали, что пожар на нефтебазе в Пролетарске произошел в ночь на 18 августа после нескольких атак украинских беспилотников.

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