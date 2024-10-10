Сильные магнитные бури накроют Ростовскую область на три дня

Геомагнитное волнение Земли началось с 12 часов 10 октября и продлится до полуночи 12 октября.

10 октября к 18 часам магнитные бури могут превысить уровень G4, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. 11 октября магнитосфера останется возмущенной до уровня G3-G4. 12 октября будет держаться на уровне G1-G2.

«Крайне неблагоприятный геомагнитный прогноз на ближайшие два дня сформирован по результатам моделирования последних крупных вспышек на Солнце. Наблюдения показывают, что 9 октября вспышка уровня X1.8 сопровождалась исключительно скоростным выбросом плазмы, который приблизился к Земле 10 октября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разброс по силе бури достаточно велик. Плазменное облако имеет неоднородную структуру, как по плотности, так и по скорости.

«В самых неблагоприятных сценариях при приходе к планете наиболее плотных ядер солнечного вещества 10 октября возможен повтор бурь высшего 5 уровня, сравнимых с событиями мая этого года», — уточняют специалисты лаборатории.

Вероятность сильного магнитного шторма 10 и 11 октября составляет 30%, 12 октября — 10 %.

Медики советуют в дни магнитных бурь быть предельно внимательными к своему здоровью, особенно людям, страдающим хроническими заболеваниями. Рекомендуется отказаться от дальних поездок и вредных привычек, больше пить, гулять на свежем воздухе, придерживаться щадящей диеты.

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Фото: xras.ru