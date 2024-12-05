5 декабря в Таганроге устраняют утечки на водопроводных сетях сразу в нескольких районах города. Об ограничениях подачи воды на некоторых улицах предупреждает МУП «Управление «Водоканал».

Ремонтные работы ведутся на улице С. Лазо 5/2. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные на улицах С. Лазо, Дзержинского, Москатова. Примерно до 18 часов.

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку в переулке 1-м Новом, 16/1. Вода подается пониженным давлением в этом переулке ориентировочно до 18 часов.

Аварийные работы ведутся на улице Маршала Жукова, 2 А, Водоснабжение осуществляется пониженным давлением на улице Маршала Жукова и в переулке 1-м Новом. Примерно до 20 часов.

Еще один порыв устраняют на улице Лесная биржа, 6. Нехватку воды в кранах могут наблюдать жители улиц Лесная биржа, Адмирала Крюйса, Портовой. Ориентировочно до 17 часов.

Ранее мы рассказали, что 5 декабря отключат свет на некоторых улицах Таганрога.

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