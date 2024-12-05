5 декабря отключат свет на некоторых улицах Таганрога

5 декабря в Таганроге запланированы плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах.

Напоминаем, что с 9 до 17 часов света не будет во 2-м Линейном проезде, 3-м Линейном проезде, 145-165, 64-70, 4-м Линейном проезде, 61-71, 144-166, 15-й Садовой площадке, 3-11, 4-14, в переулках 10-м Новом, 23-75, 8-36, 11-м Новом, 39-41, 67-75, 36-42, 66-80. А также на улицах Маршала Жукова, 45-169, 146-166, 65-71, 148-168 и 3-й Линии, 145-165, 160-180.

Включение электроэнергии будет возобновлено без предупреждения.

Фото из архива