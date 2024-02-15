В нескольких районах Таганрога ограничено водоснабжение

Сегодня, 15 января, в Таганроге ограничено водоснабжение в трех районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улице Литейной, 26. В связи с этим водоснабжение осуществляется пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Халтурина, Афоновых, Плотникова, Шаумяна, Щаденко, Воскова, Бабушкина, Социалистической, в переулке Станочном, в микрорайоне Михайловка и в части Северного района. Ориентировочно до 16 часов.

Фото Сергея Плишенко