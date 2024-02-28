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В нескольких населённых пунктах Ростовской области открыли памятные доски бойцам СВО

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В Углеродовской школе Красносулинского района появилась доска их выпускника. Дмитрий Арбузов добровольцем ушёл на СВО. Посмертно награждён орденом Мужества. Отдать дань памяти и уважения подвигу героя собрались ученики, друзья, представители общественных объединений и, конечно, близкие. Сейчас мать бойца является подопечной филиала фонда «Защитники Отечества».

#Память

Оксане Геннадьевне оказано содействие в оформлении документов на получение удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий и назначении мер социальной поддержки. Я постоянно нахожусь с ней на связи и готова оказать помощь, — рассказала соцкоординатор Ольга Кедрова.

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Каменска-Шахтинского открыта доска памяти бойцу Михаилу Вылуску. Его мама 24 года работала в этом учреждении. Свою трудовую деятельность Михаил начал здесь же. Работал с трудными подростками и их семьями. В память о бойце звучали стихи и песни, посвящённые доблестным воинам.

Теперь его мама – Татьяна Михайловна – стала членом большой и дружной семьи филиала фонда «Защитники Отечества» и работает социальным координатором.

Ранее мы сообщали, что 22 февраля на фасаде таганрогской школы №37 открыта мемориальная доска в память о Никите Костине – геройски погибшем в ходе СВО выпускнике образовательного учреждения.

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#Таганрог герой СВО Ростовская область СВО
Таганрогская правда
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