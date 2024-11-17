В Неклиновском районе устранили колейность на дорогах

На дорогах Неклиновского района Ростовской области проведены работы по устранению колейности на дорогах. Об этом сообщает региональный Минтранс.

Работы проводились в рамках мероприятий по содержанию региональных и межмуниципальных дорог. Колейность возникает из-за интенсивного движения тяжелых транспортных средств, в результате которого деформируется дорожное покрытие, образуются продольные углубления.

Для устранения этой проблемы проводится фрезерование верхнего слоя и укладка нового. Это дает возможность в короткие сроки устранить проблему и привести дороги в нормальное состояние.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области дорожные службы переведены на круглосуточное дежурство.

Фото mindortrans.donland.ru