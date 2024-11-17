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В Неклиновском районе устранили колейность на дорогах

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На дорогах Неклиновского района Ростовской области проведены работы по устранению колейности на дорогах. Об этом сообщает региональный Минтранс.

Новости Ростовской области

Работы проводились в рамках мероприятий по содержанию  региональных и межмуниципальных дорог. Колейность возникает из-за интенсивного движения тяжелых транспортных средств, в результате которого деформируется дорожное покрытие, образуются продольные углубления.

Для устранения этой проблемы проводится фрезерование верхнего слоя и укладка нового. Это дает возможность в короткие сроки устранить проблему и привести дороги в нормальное состояние.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области дорожные службы переведены на круглосуточное дежурство.

Фото mindortrans.donland.ru

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Неклиновский район новости ремонт дорог Ростовская область
Таганрогская правда
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