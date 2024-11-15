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В Ростовской области дорожные службы переведены на круглосуточное дежурство

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В Ростовской области из-за возможных ухудшений погодных условий на региональных и межмуниципальных автодорогах организовано круглосуточное дежурство всех дорожных служб, сообщает донской Минтранс.

Новости Ростовской области

К борьбе с предстоящими снежными заносами и устранению наледи подготовлено свыше 600 единиц спецтехники. Это комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители, погрузчики, бульдозеры, тракторы. Заготовлено более 150 тысяч тонн противогололедных материалов.

Сейчас дорожники завершают установку временных дорожных знаков, сигнальных вех, снегозадерживающих сеток и щитов.

Также ведется мониторинг состояния транспортных артерий. Дважды в сутки специалисты Минтранса получают от подрядных организаций информацию, по результатам которой оперативно принимаются необходимые меры.

Отметим, что дорожная сеть Ростовской области охватывает более 35 тысяч км, из которых около 7,6 тысячи км – дороги регионального и межмуниципального значения.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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