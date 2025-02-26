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В музеях Таганрога весело встречают Масленицу

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В музеях, входящих в состав Таганрогского музея-заповедника, проходят тематические мероприятия, посвящённые Масленице – древнему славянскому празднику.

Культура

Одно из них состоялось в Музее В.Д. Василенко, куда пришли малыши детского сада № 6. В ходе весёлой познавательной программы ребятам рассказали, что главным атрибутом Масленицы является блин, так похожий на солнце, познакомили их с традициями и историей праздника, показали старинные музейные предметы – самовар, чугунок, лапти, коромысло, рубель и скалку.

Программа сопровождалась масленичными играми, дружными хороводами, затейливыми загадками. Особенным украшением праздника стало выступление фольклорного ансамбля «Василёк» Таганрогской детской школы искусств под руководством Любови Гончаренко.

Ранее мы рассказали, что около 20 тысяч человек посетили выставку «Спасенные шедевры. Русский музей — Таганрогу».

Источник и фото tgliamz.ru

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Масленица музеи новости Таганрог
Таганрогская правда
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