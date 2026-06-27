В музее «Самбекские высоты» под Таганрогом повреждены кровля, фасад и выставочный центр

По состоянию на 19:30 27 июня, из БСМП Таганрога выписаны восемь человек, госпитализированных днем после атаки беспилотника на территорию музейного комплекса «Самбекские высоты» в Неклиновском районе.

Всего в медучреждения были доставлены десять пострадавших.

«Двое пациентов, в том числе семилетняя девочка, остаются в больницах. Как сообщил министр здравоохранения региона Наири Варданян, их состояние оценивается как стабильное», — написал в мессенджере МАХ губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам заместителя губернатора Андрея Фатеева, который в течение дня находился на месте происшествия, в музейном комплексе повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра. Завтра, 28 июня, на территории «Самбекских высот» начнутся работы по ликвидации последствий атаки. К ним подключатся специалисты Минкультуры и Минстроя РО — они оценят масштаб повреждений и примут решение о возобновлении работы музея.

Сама экспозиция не пострадала, добавил Юрий Слюсарь. Возможно, повреждено мультимедийное оборудование. Работа музейного комплекса временно приостановлена.

Добавим, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки украинских вооруженных формирований на Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

Дело возбуждено по статье о террористическом акте (пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ).

«По версии следствия, днем 27 июня 2026 года украинские военные с помощью БПЛА нанесли прицельный удар по музейному комплексу, где в тот момент находились посетители», — уточняет СУ СКР по Ростовской области.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, в состав которой вошли военные следователи и криминалисты. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, направивших БПЛА на гражданский объект.

Фото: МАХ Юрий Слюсаря