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Глава донского Минздрава выехал в Таганрог для координации помощи пострадавшим от БПЛА на «Самбекских высотах»

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27 июня на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» в результате падения вражеского беспилотника пострадали люди. Для их оперативной эвакуации на место происшествия направили 7 бригад скорой медицинской помощи из Таганрога и Неклиновского района.

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По поручению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря в Таганрог выехал министр здравоохранения региона Наири Варданян, чтобы координировать действия врачей. По его словам, за медицинской помощью обратились 12 человек, из них 11 — в больницу скорой медицинской помощи Таганрога. Один ребенок был доставлен в клиническую больницу № 20 в Ростове.

«На данный момент стационарную медицинскую помощь получили 10 человек. Состояние врачами оценивается как средней и легкой степени тяжести. Двое после осмотра от госпитализации отказались. При необходимости будет обеспечен перевод пациентов в областные больницы региональным Центром медицины катастроф», — отметил Наири Варданян в мессенджере «MAX».

Он также добавил, что врачи таганрогской городской больницы скорой помощи, узнав о трагедии, самостоятельно прибыли на рабочие места. Это позволило обеспечить прием и оперативное оказание специализированной помощи всем обратившимся.

В ходе обхода в БСМП Варданян пообщался с пациентами, которые благодарили медицинских работников.

Ранее мы рассказали, что 27 июня в ходе дневной атаки на музейный комплекс «Самбекские высоты» под Таганрогом удар пришелся по основному зданию.

Фото: мессенджере «MAX»  Наири Варданяна

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атака беспилотников БСМП новости Самбекские высоты Таганрог
Таганрогская правда

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