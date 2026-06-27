После атаки ВСУ на музей «Самбекские высоты» под Таганрогом 11 человек доставлены в больницу

27 июня в ходе дневной атаки на музейный комплекс «Самбекские высоты» под Таганрогом удар пришелся по основному зданию. По оперативным данным, 11 человек были доставлены в больницу, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, девять человек госпитализированы, двое отказались от госпитализации. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

«Информация по пострадавшим будет уточняться. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы», — написал глава региона в мессенджере «MAX».

Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным, сама экспозиция музея не пострадала.

«Вражеская атака на «Самбекские высоты» — акт особого цинизма со стороны ВСУ. Враг ударил по самому ценному — по нашему памятнику, народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году. Это место особо значимо для сердца каждого жителя Ростовской области», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Фото из архива