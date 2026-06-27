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После атаки ВСУ на музей «Самбекские высоты» под Таганрогом 11 человек доставлены в больницу

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27 июня в ходе дневной атаки на музейный комплекс «Самбекские высоты» под Таганрогом удар пришелся по основному зданию. По оперативным данным, 11 человек были доставлены в больницу, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

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По его словам, девять человек госпитализированы, двое отказались от госпитализации. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

«Информация по пострадавшим будет уточняться. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы», — написал глава региона в мессенджере «MAX».

Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным, сама экспозиция музея не пострадала.

«Вражеская атака на «Самбекские высоты» — акт особого цинизма со стороны ВСУ. Враг ударил по самому ценному — по нашему памятнику, народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году. Это место особо значимо для сердца каждого жителя Ростовской области», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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