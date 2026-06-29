В музее «Самбекские высоты» под Таганрогом намерены восстановить работу экспозиции до 1 ноября

Музей «Самбекские высоты» в ближайшее время полностью восстановит работу экспозиции после атаки беспилотников 27 июня.

По оценкам специалистов, реконструкция здания и внутренних помещений может завершиться до 1 ноября, однако сам музей начнет принимать посетителей раньше. Об этом сообщили в правительстве региона.

Заместитель губернатора Андрей Фатеев, побывавший на месте ЧП, сообщил, что сводная комиссия региональных министерств культуры и строительства с привлечением профильных специалистов уже оценила повреждения и ведет расчеты. До конца текущей недели будет подготовлена документация, определяющая порядок и стоимость восстановительных работ.

Напомним, после атаки ВСУ в музейном комплексе повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра.

«Уже начался демонтаж и вывоз строительного мусора. По предварительным оценкам, все работы будут завершены до 1 ноября. Мы ожидаем, что к этому времени центр сможет возобновить проведение мероприятий и прием посетителей», — прокомментировал Андрей Фатеев.

Открытая часть музейного комплекса не пострадала и готова принимать гостей.

Ранее мы рассказывали о том, что женщину, пострадавшую при атаке на «Самбекские высоты», готовят к выписке из БСМП Таганрога.

Фото: donland.ru

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