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Женщину, пострадавшую при атаке на «Самбекские высоты», готовят к выписке из БСМП Таганрога

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29 июня женщину, пострадавшую в результате удара ВСУ по музейному комплексу «Самбекские высоты», в БСМП Таганрога навестил председатель Городской Думы Роман Корякин.

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«По словам врачей, вся необходимая медицинская помощь пациентке оказана, ее состояние стабильное, и в ближайшее время она сможет отправиться домой», — рассказал Роман Корякин в мессенджере МАХ.

Напомним, 27 июня после атаки украинских вооруженных формирований на музей «Самбекские высоты» в БСМП Таганрога госпитализировали 9 пострадавших, 8 выписали в тот же день. Семилетнюю девочку отправили на лечение в областной центр.

Как сообщал ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в музейном комплексе повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра. Основная экспозиция не пострадала. С 28 июня на территории музейного комплекса проходит ликвидация последствий атаки. Работа музея временно приостановлена.

По данным администрации Неклиновского района, в Самбекском сельском поселении после атаки БПЛА расширили границы зоны ЧС. Глава района Василий Даниленко поручил усилить внимание к вопросам антитеррористической безопасности и взаимодействия между ведомствами.

Фото: МАХ Романа Корякина

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Таганрогская правда

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