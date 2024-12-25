В МКД Таганрога при воздушной тревоге двери убежищ будут открывать «умные домофоны»

В Таганроге на подъездах многоквартирных домов начали устанавливать первые «умные домофоны». Проект реализует администрация города совместно с ПИК ПЖ-19.

25 декабря по поручению врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря в Таганроге прошли внеплановые учения с управляющими компаниями по организации доступа граждан в заглубленные помещения многоквартирных домов. Напомним, жители города массово жаловались, когда вечером 23 декабря, после включения сигнала воздушной опасности, двери в укрытия оказались заперты.

«На территории города располагаются 387 заглубленных помещений, которые приспособлены для укрытия населения. Сегодня мы в очередной раз с управляющими компаниями отрабатываем механизм доступа жителей в такие помещения», — рассказал заместитель главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егор Долматов.

В многоквартирных домах начали устанавливать «умные домофоны» — это совместный проект с ПЖ-19. Предусмотрено, что устройства будут предупреждать жителей об объявленных сигналах воздушной тревоги и автоматически открывать двери в убежища, что исключит человеческий фактор. Такие домофоны уже появились на подъездах МКД по адресу: переулок 1-й Новый, 22 Б.

«Мы совместно с управлением по защите от ЧС Таганрога настроили интеграцию пульта МЧС на домофонные панели. Данный проект решает сразу несколько проблем наших граждан. Одна из них — беспрепятственный доступ к заглубленным убежищам», — пояснил председатель правления ПИК ПЖ-19 Николай Корсун.

Как работает «умный домофон»? При получении сигнала с пульта МЧС домофонная панель издает звуки сирены и автоматически открывает все входы и выходы в здание, в том числе и входы в подвалы.

Отметим, что в декабре жители Таганрога получили квитанции за услуги ЖКХ с QR-кодом, по которому можно перейти и увидеть перечень ближайших укрытий. Также ведется работа с операторами мобильной связи об информировании горожан в случае воздушной опасности.

Фото и видео администрации Таганрога