23 декабря в 22.20 в Таганроге объявлена воздушная тревога.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА! Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — предупреждает жителей глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что с 21.00 23 декабря «силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. В районе Миллерово уже сбили 9 БПЛА».

По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется.

Фото из архива