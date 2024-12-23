23 декабря в 22.20 в Таганроге объявлена воздушная тревога.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА! Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — предупреждает жителей глава города Таганрога Светлана Камбулова.
Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что с 21.00 23 декабря «силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. В районе Миллерово уже сбили 9 БПЛА».
По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется.
Фото из архива
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».