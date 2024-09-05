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В «Мегалист-Таганрог» отметили 100-летие региональной организации ВОС

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4 сентября в Таганроге на базе ООО «Мегалист-Таганрог» отметили 100-летие образования Ростовской региональной организации Всероссийского общества слепых (ВОС).

Город

В настоящее время в ней состоит 680 таганрожцев, 130 из них являются сотрудниками ООО «Мегалист-Таганрог», которое в этом году также отмечает юбилейную дату – 80-летие со дня основания.

Со знаменательными датами членов таганрогского отделения РРО ВОС поздравили председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко, заместитель главы городской администрации Екатерина Громыко, председатель РРО ВОС, директор ООО «Мегалист-Таганрог» Юлия Богатова, председатель таганрогского отделения РРО ВОС Сергей Смирнов, представители общественных организаций инвалидов, партнёры.

В своем приветствии Инна Титаренко от всего депутатского корпуса Таганрога выразила искреннюю благодарность руководству РРО ВОС за поддержку людей с проблемами зрения, защиту их прав и интересов, помощь интеграции в общество и участие в экономической жизни города.

«Ваша организация и предприятие прочно встроены в экономику и социальную жизнь нашего города. Органы местного самоуправления понимают, как важно сделать так, чтобы ваш особенный мир был органичной частью большого мира. И хотя пока из запланированного сделано далеко не всё, мы знаем над чем работать. В том числе, городская Дума будет делать всё возможное, чтобы оказать содействие и обществу слепых, и предприятию», – подчеркнула глава города и вручила благодарственные письма городской Думы активистам ВОС.

Источник и фото dumataganroga.ru

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ВОС Мегалист-Таганрог новости Таганрог юбилей
Таганрогская правда
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