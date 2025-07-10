В медиапарке ДГТУ состоялась стратегическая сессия о развитии потенциала человека

10 июля, на площадке медиапарка ДГТУ в донской столице состоялась очередная стратегическая сессия по обновлению Стратегии развития Ростовской области до 2030 года.

На этот раз была взята тема «Реализация потенциала каждого человека, воспитание патриотической и социально ответственной личности».

Напомним, о необходимости обновления стратегии развития области с участием жителей и экспертов глава региона Юрий Слюсарь заявил в апреле 2025 года. Он подчеркнул, что актуализация этого основополагающего документа — не просто изменение показателей и задач, а приведение планов в соответствие с действительностью и теми вызовами, с которыми сталкиваются жители региона.

В Ростовской области уже прошли стратегические сессии по вопросам экономики, экологии, комфортной городской среды.

В этот раз разговор о том, как раскрыть свой потенциал, состоялся в формате нескольких дискуссий. В ходе этих встреч участники обсуждали, как сделать образование доступным для жителей отдалённых регионов, как развивать творческие способности молодёжи, как сохранять традиционные ценности, поддерживать патриотические инициативы, готовить кадры и многое другое.

«Наша общая задача — вырастить поколение молодых людей, которые будут ответственными, высоконравственными, конкурентоспособными и готовыми работать на благо региона и страны», — отметил Игорь Гуськов, первый замгубернатора Ростовской области.

Для формирования региональной стратегии по раскрытию потенциала детей и молодёжи необходимо использовать новые подходы в образовании, культуре, спорте, молодёжной политике и сфере занятости. Чтобы эффективно взаимодействовать между различными ведомствами в этих областях, нужны свежие и перспективные идеи.

На развитие личностного потенциала направлены и новые нацпроекты: «Кадры», «Молодежь и дети», «Семья». Их реализация тоже должна найти отражение в обновленной стратегии.

«Нацпроект «Молодежь и дети» должен эффективно работать и у нас в регионе. Важно, чтобы подростки, студенты и молодые семьи принимали активное участие в развитии области и страны», — говорит Елена Кудинова, глава регионального отделения «Движения первых».

Она считает, что нужно объяснять молодым людям — быть полезным своей стране, любить Родину и следовать настоящим российским ценностям — это очень важно.

За «круглыми столами» специалисты обсуждали разные идеи для улучшения образования и досуга школьников и молодёжи. Они предложили создать центр, где ребята могли бы готовиться к олимпиадам, а также передовую инженерную школу приборостроения. Еще одна идея — создание удобного интернет-портала для поиска интересных мест и культурных событий в Ростовской области. Кроме того, говорили о том, чтобы открыть новые спортивные секции по игровым видам спорта и о том, как лучше готовить педагогов и мастеров для колледжей и техникумом.

«Несколько лет назад принят закон, который помогает системе СПО взаимодействовать с работодателями, чтобы студенты могли найти работу после учебы. Этот закон давно не меняли, и сейчас его нужно обновить, он должен соответствовать новым условиям в экономике», — сказал Виктор Нетесанов, вице-президент Союза работодателей Ростовской области.

По итогам дискуссии будут составлены рекомендации, которые учтут при разработке новой стратегии развития региона.

Помимо стратегических сессий, во всех муниципалитетах Дона по поручению Юрия Слюсаря проходят территориальные сессии с участием жителей.

Фото: donland.ru