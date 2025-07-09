В муниципалитетах Дона проходят встречи с жителями по программе «Сделаем вместе»

Встречи с жителями, на которых обсуждаются инициативные проекты и возможности губернаторской программы «Сделаем вместе», состоялись во всех муниципалитетах Дона.

Напомним, решение о перезапуске программы принял глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Если раньше проекты презентовались и обсуждались в режиме онлайн, то теперь это проходит в рамках реальных встреч экспертов с населением. Люди получили возможность напрямую узнать о решении вопросов благоустройства, сохранения памятных мест, обновления социальных объектов, этапах реализации программы.

«Провели встречи с жителями во всех муниципалитетах, чтобы каждый понимал, как подать проект, что нужно для участия и куда обращаться. С этого года мы обозначили четкие сроки. Формат — живое общение, никаких формальных согласований «на бумаге», — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Сейчас проходит активная стадия сбора инициативных проектов, она продлится до 17 октября. К середине ноября станут известны проекты-победители.

«С помощью этой программы жители могут самостоятельно предлагать и выбирать значимые для их городов и районов проекты, а также эффективно решать локальные проблемы, связанные с улучшением инфраструктуры, поддержкой образовательных учреждений, спортивных объектов и другими вопросами», — сообщил Александр Никиточкин, министр региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

По условиям проекта, максимальный размер субсидии, которая выделяется из бюджета региона на реализацию одной инициативы, составляет 3 млн рублей. Обязательно финансовое участие юридических и физических лиц — не менее 5 процентов от стоимости проекта. Жители и компании могут внести свой вклад и без финансовых затрат: предоставить строительную технику, оборудование, материалы или, например, организовать субботник, если проект направлен на улучшение территории.

Так, презентация новых возможностей проекта «Сделаем вместе» в начале июля состоялась в Таганроге. В ней приняли участие глава города Светлана Камбулова, депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, депутаты городской Думы, представители общественности. Жители получили все ответы на вопросы, возникшие по выдвижению проектов и реализации программы.

«Проект «Сделаем вместе» начал действовать в Ростовской области с 2019 года. За это время успешно реализовано свыше тысячи инициатив общей стоимостью более 1,6 млрд рублей. В том числе на территории Таганрога за период с 2019 по 2025 годы выполнено 49 инициативных проектов, ещё десять будут завершены до конца текущего года. Общая сумма инвестиций составляет более 131 млн рублей», — привела цифры Светлана Камбулова.

Фото donland.ru