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В массовой аварии в Таганроге пострадали три человека

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27 сентября в Таганроге произошла авария, участниками которой стали четыре автомобиля. После этого три человека обратились за помощью в больницу.

Новости Таганрога

Как сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась в 09.10 в районе дома № 10 в переулке Красном. По предварительной информации, 63-летний водитель  автомобиля «Kia Cerato» ехал по второстепенной дороге. Он не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ», которым управлял 27-летний водитель. После  столкновения «Kia» врезался в две стоящие машины — «LADA Niva» и  «KIA QLE Sportage».

В результате ДТП пострадали водитель и 62-летний пассажир автомобиля «Kia Cerato», а также водитель автомобиля «ВАЗ», которые самостоятельно обратились в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что Госавтоинспекция Таганрога просит оказать содействие в розыске автомобиля.

Фото ВК «Таганрогское ДПС»

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Таганрогская правда
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