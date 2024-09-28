В массовой аварии в Таганроге пострадали три человека

27 сентября в Таганроге произошла авария, участниками которой стали четыре автомобиля. После этого три человека обратились за помощью в больницу.

Как сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась в 09.10 в районе дома № 10 в переулке Красном. По предварительной информации, 63-летний водитель автомобиля «Kia Cerato» ехал по второстепенной дороге. Он не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ», которым управлял 27-летний водитель. После столкновения «Kia» врезался в две стоящие машины — «LADA Niva» и «KIA QLE Sportage».

В результате ДТП пострадали водитель и 62-летний пассажир автомобиля «Kia Cerato», а также водитель автомобиля «ВАЗ», которые самостоятельно обратились в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что Госавтоинспекция Таганрога просит оказать содействие в розыске автомобиля.

Фото ВК «Таганрогское ДПС»