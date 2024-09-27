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Госавтоинспекция Таганрога просит оказать содействие в розыске автомобиля

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В Таганроге разыскивают автомобиль «ВАЗ», который был припаркован на улице Чехова, а затем владелец обнаружил его отсутствие.

Новости Таганрога

Как сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, отсутствие машины было обнаружено в период времени с 20.30 25 сентября по 13.30 25 сентября. Автомобиль марки «ВАЗ» (2106 Г/Н Р 553МК/761) синего цвета находился у дома № 335 по улице Чехова. Особые приметы: деформировано  переднее левое крыло, задняя левая дверь, передний бампер с левой стороны.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения вышеуказанного автомобиля просьба сообщить об этом по телефону 102.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге водитель легковушки сбил пешехода и врезался в мотоцикл.

Фото предоставлено Госавтоинспекцией Таганрога

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